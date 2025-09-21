Visite de l’échevinage Échevinage de Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux

Visite de l’échevinage Dimanche 21 septembre, 14h00 Échevinage de Saint-Amand-les-Eaux Nord

Non-adapté aux PMR

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir cet édifice du XVIIe siècle.

Échevinage de Saint-Amand-les-Eaux Grand’Place, Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 59230 Nord Hauts-de-France Egalement rescapé de la Révolution comme la Tour abbatiale, l’Echevinage qu’on appelle aussi prieuré servait autrefois d’entrée principale de l’abbaye. Il contenait les salles de justice et les prisons. Une mosaïque au niveau des Jardins de la Tour abbatiale nous permet d’imaginer l’ensemble des bâtiments qui constituaient l’imposante abbaye bénédictine du 17ème siècle. L’Echevinage était alors relié à la Tour abbatiale. Un mur d’enceinte entourait l’ensemble de l’abbaye et un bras de la Scarpe était dévié pour une meilleure protection. L’entrée dans l’abbaye s’effectuait par un pont levis qui donnait sur une grande cour où les moines de l’ordre Saint Benoît vendaient les produits de leur travail.

