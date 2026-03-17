Visite de l’écho-domaine du château du Mazel Echo-Domaine du château du Mazel Tence
Visite de l’écho-domaine du château du Mazel Echo-Domaine du château du Mazel Tence mardi 7 avril 2026.
Visite de l’écho-domaine du château du Mazel
Echo-Domaine du château du Mazel 1209 route du Mazel Tence Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-07 14:30:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-04-07 2026-06-01 2026-10-17
Bienvenue à l’écho domaine du château du Mazel. Vous trouverez une ferme avec des brebis mérinos et des chèvres angora.
Les hébergements sont au coeur de la ferme dans l’enceinte du château du Mazel.
.
Echo-Domaine du château du Mazel 1209 route du Mazel Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 29 33 97 echodumazel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Welcome to the echo domaine du château du Mazel. You’ll find a farm with Merino sheep and Angora goats.
Accommodation is in the heart of the farm within the grounds of Château du Mazel.
L’événement Visite de l’écho-domaine du château du Mazel Tence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon