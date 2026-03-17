Visite de l’écho-domaine du château du Mazel Echo-Domaine du château du Mazel Tence

Visite de l’écho-domaine du château du Mazel

Echo-Domaine du château du Mazel 1209 route du Mazel Tence Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-07 14:30:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-04-07 2026-06-01 2026-10-17

Bienvenue à l’écho domaine du château du Mazel. Vous trouverez une ferme avec des brebis mérinos et des chèvres angora.

Les hébergements sont au coeur de la ferme dans l’enceinte du château du Mazel.

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Echo-Domaine du château du Mazel 1209 route du Mazel Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 29 33 97 echodumazel@gmail.com

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English :

Welcome to the echo domaine du château du Mazel. You’ll find a farm with Merino sheep and Angora goats.

Accommodation is in the heart of the farm within the grounds of Château du Mazel.

L’événement Visite de l’écho-domaine du château du Mazel Tence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon