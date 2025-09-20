Visite de l’écluse n°12 du canal du nord Cléry-sur-Somme

Visite de l’écluse n°12 du canal du nord Cléry-sur-Somme samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’écluse n°12 du canal du nord

Cléry-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Venez découvrir l’histoire du canal du nord, lieu stratégique fluvial entre la Seine et les canaux du Nord de la France et de la Belgique. Les agents de Voies Navigables de France vous feront découvrir leurs ouvrages sur le site de Cléry-sur-Somme l’écluse téléconduite, le poste de commande, la station de pompage.

Des balades, à partir de la voie d’eau, seront également organisées sur le bateau EUREKA qui vous permettront de découvrir le fonctionnement de la voie d’eau et notamment le passage d’une écluse et le bief aval de celle-ci. En partenariat avec le Centre d’expertise sur les risques, l’environnement, les mobilités et l’aménagement (Cerema), vous pourrez découvrir les enjeux de la voie d’eau du futur. Ces balades sont programmées aux horaires suivant

– 10h30

– 11h30

– 14h30

– 15h30

sur réservation 0 .

Cléry-sur-Somme 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38 accueil@peronnehautesomme-tourisme.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de l’écluse n°12 du canal du nord Cléry-sur-Somme a été mis à jour le 2025-08-30 par SIM Hauts-de-France OT HAUTE SOMME PERONNE