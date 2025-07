Visite de l’écluse Voies navigables de France Metz

Visite de l’écluse Voies navigables de France Metz samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’écluse 20 et 21 septembre Voies navigables de France Moselle

10 personnes par visite.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les éclusiers de l’écluse de Metz vous feront découvrir l’itinéraire, ses enjeux et le fonctionnement d’une écluse.

Voies navigables de France Rue des alliés, 57000 Metz Metz 57004 Devant-les-Ponts Moselle Grand Est L'écluse de Metz a été construite en 1964 ; elle est constituée d'une écluse grand gabarit pour la navigation de marchandises (longueur du sas : 176 m, largeur : 12 m, hauteur de chute : 4,60 m) et d'une écluse petit gabarit pour la navigation de plaisance (Freycinet).

L’écluse petit gabarit a fait l’objet d’une rénovation en juin 2014, dans l’objectif de réaliser des économies d’eau et de permettre aux plaisanciers de naviguer dans un ouvrage adapté au gabarit des bateaux de plaisance.

L’écluse de Metz a la particularité de posséder une cuve de récupération des huiles usagées, destinée aux mariniers et à leurs contenants (chiffons, bidons…), ceci bien entendu sous la responsabilité d’un agent de voies navigables de France.

En amont de l’écluse, VNF a aménagé un quai pour l’embarquement et le débarquement des passagers. Ces derniers peuvent ensuite profiter de visites de la ville de Metz et/ou de balades sur la véloroute.

La Moselle canalisée a célébré ses 60 ans d’existence en 2024 ! Officiellement ouverte à la navigation le 26 mai 1964 sur le tronçon Coblence–Thionville, puis prolongée en 1979 jusqu’à Neuves-Maisons, elle constitue un axe international majeur pour le transport fluvial : plus de 4 000 bateaux de commerce y transitent chaque année, pour plus de 5 millions de tonnes de marchandises transportées. Le port de Metz (57) constitue d’ailleurs le premier port intérieur national d’expédition de produits agroalimentaires. Avec ses 15 ports et haltes de plaisance, elle attire chaque année plus de 1 000 bateaux de plaisance.

