Visite de l’Ecoappart EcoAppart Nantes

Visite de l’Ecoappart Vendredi 26 septembre, 14h00 EcoAppart Loire-Atlantique

Gratuit. Inscription obligatoire.

Début : 2025-09-26T14:00:00 – 2025-09-26T16:00:00

Fin : 2025-09-26T14:00:00 – 2025-09-26T16:00:00

Dans le cadre des 25 ans (programmation complète) d’Écopôle – le réseau de l’environnement, partez à la découverte de l’Ecoappart avec la CLCV et CAP Low-Tech.

Organisation de la visite (14h-16 h) :

1. Visite d’un laboratoire de l’éco-appart’ : Venez découvrir des astuces pour faire des économies et préserver la ressource en eau.

2. Focus énergie avec la CLCV : Comment agir et faire des économies d’énergie ? Apprenez à lire vos factures, comprendre votre contrat et à adopter les bons gestes ! Pensez à apporter vos factures d’énergie.

3. Focus Low-Tech avec Cap Low-Tech : Qu’est-ce que la Low-Tech ? Quelles solutions pour l’habitat et comment aller plus loin ?

Modalités : atelier accessible à partir de 16 ans

Visite gratuite. Inscription obligatoire ICI.

Dans le cadre des 25 ans du réseau de l’environnement, partez à la découverte de l’Ecoappart, appartement témoin dédié à la sensibilisation autour des questions d’eau et d’énergie à la maison. visite ecoappart

© Écopôle CPIE Pays de Nantes