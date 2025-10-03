Visite de l’écocentre Pierre & Terre RISCLE Riscle

Visite de l’écocentre Pierre & Terre

RISCLE 112 chemin de l’hippodrome Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 14:00:00

fin : 2025-11-07 17:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Venez découvrir l’association et les valeurs qu’elle porte à travers l’expérience de la construction de l’écocentre un bâtiment performant, exemplaire, écologique et économique construit à partir de matériaux locaux naturels non traités ; l’assainissement écologique les toilettes sèches et les filtres à broyat de bois.

.

RISCLE 112 chemin de l’hippodrome Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 communication@pierreetterre.org

English :

Come and discover the association and the values it stands for through the experience of building the ecocenter: a high-performance, exemplary, ecological and economical building constructed from natural, untreated local materials; ecological sanitation: dry toilets and woodchip filters.

German :

Lernen Sie den Verein und die Werte, die er vertritt, anhand der Erfahrung beim Bau des Ökozentrums kennen: ein leistungsstarkes, vorbildliches, ökologisches und wirtschaftliches Gebäude, das aus natürlichen, unbehandelten lokalen Materialien gebaut wurde; ökologische Abwasserentsorgung: Trockentoiletten und Filter mit Holzschredder.

Italiano :

Venite a conoscere l’associazione e i valori che rappresenta attraverso l’esperienza della costruzione dell’ecocentro: un edificio efficiente, esemplare, ecologico ed economico, costruito con materiali locali naturali e non trattati; servizi igienici ecologici: bagni a secco e filtri a cippato.

Espanol :

Venga a conocer la asociación y los valores que defiende a través de la experiencia de construcción del ecocentro: un edificio eficiente, ejemplar, ecológico y económico, construido con materiales locales naturales y no tratados; saneamiento ecológico: retretes secos y filtros de virutas de madera.

L’événement Visite de l’écocentre Pierre & Terre Riscle a été mis à jour le 2025-10-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65