Visite de l’Ecole de production de Besançon Ecole de production de Besançon Besançon

Visite de l’Ecole de production de Besançon Vendredi 21 novembre, 11h00 Ecole de production de Besançon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T11:00:00+01:00 – 2025-11-21T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-21T11:00:00+01:00 – 2025-11-21T12:00:00+01:00

A l’occasion de la semaine de l’industrie venez découvrir l’EPB de Besançon qui propose un modèle pédagogique à la fois unique et original. L’enseignement dispensé privilégie des exercices pratiques 2/3 du temps et des cours théoriques 1/3 du temps, sur un même site et au sein de l’école.L’EPB de Besançon place les jeunes dans la réalité concrète du monde du travail par la réponse à de vraies commandes passées par des entreprises industrielles franc-comtoises. Elle permet d’apporter une réponse à la quasi-totalité des jeunes accueillis, par leur intégration dans le monde du travail, ou par la poursuite de leurs études.

Ecole de production de Besançon 7 Chemin Palente 25000 BESANCON Besançon 25000 Les Orchamps Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Visite de l’EPB de Besancon

UIMM