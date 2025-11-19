Visite de l’école de production USIN’EURE USIN EURE Évreux

Visite de l’école de production USIN’EURE Mercredi 19 novembre, 08h45 USIN EURE Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T08:45:00 – 2025-11-19T09:45:00

Fin : 2025-11-19T08:45:00 – 2025-11-19T09:45:00

Conformément aux principes fondamentaux définis par la Fédération Nationale des Ecoles de Production, les élèves de «l’Usin’Eure» préparent une qualification dans les métiers de la métallurgie (Bac Technicien Réalisation Pièces mécaniques, par exemple) via le CAP Conducteur d’Installation de Production en produisant en sous-traitance des pièces mécaniques commercialisées à de vrais clients et en partenariat avec le Pôle Formation de l’UIMM de l’Eure et l’AFPA. L’activité confiée par les entreprises partenaires est indispensable au fonctionnement pédagogique et budgétaire de l’école de production. Cette école, dédiée aux métiers de la métallurgie est située sur notre site d’Evreux, 63, rue de Rome. Elle comprend un atelier d’usinage de 850 m2 équipé d’un parc de machines ainsi que des salles de cours dédiées à la formation générale et professionnelle.

USIN EURE 63 rue de rome evreux Évreux 27000 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite-229116 »}]

Venez découvrir l’école de production USIN’EURE lors de la Semaine de l’Industrie 2025