Visite de L’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne École des Beaux-Arts de Quimper Quimper

Visite de L’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne École des Beaux-Arts de Quimper Quimper vendredi 19 septembre 2025.

Visite de L’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne 19 – 21 septembre École des Beaux-Arts de Quimper Finistère

Rdv. 8 esplanade François Mitterrand

Médiation flash sur place avec des étudiants de l’EESAB.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’École européenne supérieure d’art de Bretagne

Visite Libre & Visites Guidées

L’École européenne supérieure d’art de Bretagne accueille l’exposition « Céramique on tour », dans le cadre du programme Territoire extra, dédié à la diffusion de l’art contemporain sur l’ensemble du territoire breton. Porté par les centres d’art contemporain Passerelle à Brest et La Criée à Rennes, tous deux labellisés d’intérêt national, avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Région Bretagne, l’exposition fait écho à l’histoire de la faïence de Quimper.

Des visites commentées individuelles ou en groupe seront assurées tout au long du week-end par une médiatrice et la direction de l’établissement.

—

École des Beaux-Arts de Quimper EESAB 8 esplanade François Mitterrand, 29000, Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne https://www.eesab.fr/quimper/ École européenne supérieure d’art de Bretagne

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper