Visite de l’école-musée Chappe Ecole maternelle des frères Chappe Saint-Étienne

Visite de l’école-musée Chappe Ecole maternelle des frères Chappe Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’école-musée Chappe Samedi 20 septembre, 09h30 Ecole maternelle des frères Chappe Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Depuis 10 ans, l’école publique des Frères Chappe poursuit un objectif utopique : transformer l’école en musée d’art contemporain.

70 artistes, 140 œuvres, dont de nombreuses nouvelles œuvres réalisées lors de l’année 2024/2025 : l’école a réussi son pari !

Le parcours permettra aux visiteurs de découvrir toutes les œuvres réalisées depuis le début du projet, des espaces vidéos, des expositions de travaux d’élèves. Les élèves proposeront même aux visiteurs qui le souhaitent une visite guidée de l’école-musée ! Il sera également possible d’admirer notre station spatiale qui vient de voyager dans l’espace…

L’école ouvre ses portes une fois par an : notez la date, partagez cette information et venez nombreux, le financement du projet s’appuie essentiellement sur la réussite de cet évènement… Les élèves, les familles et les enseignants de l’école vous remercient d’avance !

Dernière chose, afin de préparer cette journée, nous avons besoin d’estimer le nombre de participants : pensez à signaler votre participation sur facebook : merci !

—

Ils sont intervenus à l’École-Musée Chappe ou y ont laissé une trace : Hazul, Reka, Aldebert, Deloupy, Viza, Laurent COrvaisier, Pizar, Liu Bolin , Jef Aérosol, Oak Oak, Ememem, Kashink, Antoine Repessé, Mademoiselle Maurice, Pantonio MP5, Erell, , Tania Mouraud, la & Pitr, Damien Cottin, Shepard Fairey,Madame, Rero…

Ecole maternelle des frères Chappe 3 rue noel mazet Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.facebook.com/ecolepubliquefrereschappe/

Depuis 10 ans, l’école publique des Frères Chappe poursuit un objectif utopique : transformer l’école en musée d’art contemporain.

@école-musée Chappe