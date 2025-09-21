Visite de l’école privée de Marcillé-Robert Ecole Sainte-Marie Marcillé-Robert

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite de l’école et exposition de photos de la commune

Ecole Sainte-Marie 28 rue des Bas Gasts 35240 Marcillé-Robert Marcillé-Robert 35240 Ille-et-Vilaine Bretagne 0664451647 https://www.marcille-robert.bzh/enfancejeunesse/rpi-ecoles-privees https://www.facebook.com/profile.php?id=61575017860297&locale=fr_FR

@OGECmarcillé-visseiche