VISITE DE L’ECOLE ROSA PARKS Mayenne

VISITE DE L’ECOLE ROSA PARKS

Rue Lamartine Mayenne Mayenne

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Découvrez l’école Rosa Parks à Mayenne à l’occasion des Journées du Patrimoine.

La nouvelle école Rosa Parks anciennement Pierre et Marie Curie, ouvre ses portes au grand public pour une visite privilégiée des nouveaux locaux après travaux. .

Rue Lamartine Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21

English :

Discover the Rosa Parks school in Mayenne during the Heritage Days.

German :

Entdecken Sie anlässlich der Tage des offenen Denkmals die Rosa-Parks-Schule in Mayenne.

Italiano :

Scoprite la scuola Rosa Parks a Mayenne durante le Giornate del Patrimonio.

Espanol :

Descubra la escuela Rosa Parks de Mayenne durante las Jornadas del Patrimonio.

