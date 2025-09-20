VISITE DE L’ECOLE ROSA PARKS Mayenne
Rue Lamartine Mayenne Mayenne
Début : 2025-09-20 13:30:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Découvrez l’école Rosa Parks à Mayenne à l’occasion des Journées du Patrimoine.
La nouvelle école Rosa Parks anciennement Pierre et Marie Curie, ouvre ses portes au grand public pour une visite privilégiée des nouveaux locaux après travaux. .
Rue Lamartine Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21
English :
Discover the Rosa Parks school in Mayenne during the Heritage Days.
German :
Entdecken Sie anlässlich der Tage des offenen Denkmals die Rosa-Parks-Schule in Mayenne.
Italiano :
Scoprite la scuola Rosa Parks a Mayenne durante le Giornate del Patrimonio.
Espanol :
Descubra la escuela Rosa Parks de Mayenne durante las Jornadas del Patrimonio.
L’événement VISITE DE L’ECOLE ROSA PARKS Mayenne a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme Mayenne Co