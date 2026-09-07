Visite de l’école Saint-Pierre de Visseiche, Ecole Saint-Pierre, Visseiche

Informations pratiques

Visite de l’école Saint-Pierre de Visseiche Dimanche 20 septembre, 11h00 Ecole Saint-Pierre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’école : Redécouvrez les salles de classe de la commune et partagez un moment de nostalgie en famille. ​

Notre village « d’avant » : Une exposition de photographies anciennes pour observer l’évolution de nos rues et de la vie locale.

​Parcours d’un soldat (1939-1940) : Une exposition historique poignante pour suivre pas à pas le destin d’un soldat à travers de précieux documents d’époque.

Ecole Saint-Pierre 4 rue de la Corbinais 35130 Visseiche Visseiche 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne

Visite de l’école : Redécouvrez les salles de classe de la commune et partagez un moment de nostalgie en famille. ​

©ogec