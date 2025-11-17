Visite de l’Ecole supérieur du parfum de l’entreprise Arthes ARTHES Grasse

Visite de l’Ecole supérieur du parfum de l’entreprise Arthes ARTHES Grasse lundi 17 novembre 2025.

Visite de l’Ecole supérieur du parfum de l’entreprise Arthes Lundi 17 novembre, 14h00 ARTHES Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T15:30:00+01:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T15:30:00+01:00

Une classe de l’École Supérieure du Parfum, située sur le campus de Grasse, visitera l’entreprise Arthes, spécialisée dans la parfumerie, afin de découvrir les différents métiers du secteur.

ARTHES AVENUE MICHEL CHEVALIER 06130 GRASSE Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite de l’Ecole supérieur du parfum de l’entreprise Arthes visite entreprise