Visite de l’Ecole supérieure des arts appliqués et du textile de Roubaix Roubaix samedi 20 septembre 2025.

539 avenue des Nations-Unies Roubaix Nord

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Installée depuis 30 ans avenue des Nations Unies, l’École Supérieure des Arts Appliqués et du Textile est le principal établissement public de la région dédié aux métiers du design et des arts appliqués. Son bâtiment, conçu par l’architecte Gilles Neveux, témoigne d’une volonté politique forte et figure parmi les projets majeurs de transformation urbaine à Roubaix à la fin des années 1980. Ses origines ainsi que ses collections prestigieuses souvent méconnues, renforcent son identité et confortent sa dynamique d’ancrage territorial et de projection contemporaine. .

539 avenue des Nations-Unies Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 27 77

