Visite de l’écolieu du Maquis de Safre Ecolieu Frontenaud

Visite de l’écolieu du Maquis de Safre

Ecolieu 60 montée des Bruyères Frontenaud Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-29 16:00:00

2025-11-29

Venez découvrir l’écolieu du Maquis de Safre, un lieu de vie intergénérationnel créé en 2020 réunissant plusieurs foyers autour des valeurs d’entraide, d’écologie. Sur place, éco-rénovation de bâti ancien, plantations et expérimentation vivrière sur 4 hectares d’anciennes prairies, auto-construction d’habitats légers, expérimentation de la gouvernance partagée. Sur réservation. .

Ecolieu 60 montée des Bruyères Frontenaud 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 89 84 15 contact@lemaquisdesafre.fr

