Visite de l’écolieu du Maquis de Safre Ecolieu Frontenaud
Visite de l’écolieu du Maquis de Safre Ecolieu Frontenaud samedi 29 novembre 2025.
Visite de l’écolieu du Maquis de Safre
Ecolieu 60 montée des Bruyères Frontenaud Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-11-29 16:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Venez découvrir l’écolieu du Maquis de Safre, un lieu de vie intergénérationnel créé en 2020 réunissant plusieurs foyers autour des valeurs d’entraide, d’écologie. Sur place, éco-rénovation de bâti ancien, plantations et expérimentation vivrière sur 4 hectares d’anciennes prairies, auto-construction d’habitats légers, expérimentation de la gouvernance partagée. Sur réservation. .
Ecolieu 60 montée des Bruyères Frontenaud 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 89 84 15 contact@lemaquisdesafre.fr
English : Visite de l’écolieu du Maquis de Safre
German : Visite de l’écolieu du Maquis de Safre
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite de l’écolieu du Maquis de Safre Frontenaud a été mis à jour le 2025-11-15 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II