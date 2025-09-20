Visite de l’Écomusée des Forges Écomusée des Forges Inzinzac-Lochrist

Visite de l’Écomusée des Forges Écomusée des Forges Inzinzac-Lochrist samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’Écomusée des Forges 20 et 21 septembre Écomusée des Forges Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

– Visites libres du musée de 10h30 à 12h & de 14h à 18h

– Visites guidées du musée de 14h & 16h

– Visites guidées en extérieur de 15h & 17h

Tout le week-end, atelier de création de marque-pages personnalisés sur le thème 2025 «Le patrimoine architectural communal».

Exposition temporaire « Créer et agir » de Loïc Giraud, toujours visible

Écomusée des Forges Mail François Giovannelli, 56650 Inzinzac-Lochrist, France Inzinzac-Lochrist 56650 Morbihan Bretagne 0297369821 https://inzinzac-lochrist.fr/ma-ville/vie-culturelle/ecomusee-des-forges L’Écomusée conserve la mémoire des Forges industrielles de 1860 qui rythmèrent 100 ans durant la vie de milliers de paysans devenus métallurgistes. Haut lieu de la fabrication de tôle en fer blanc pour les conserveries, elles employaient jusqu’à 3000 salariés en 1936. En 1966, elles ont fermé leurs portes, laissant en jachère tout le savoir-faire de ces artisans et lamineurs.

Sur les traces des forgerons de la vallée noire et du Blavet, l’Écomusée des Forges raconte avec émotion cette mémoire industrielle perdue.

Riche de 16 salles d’exposition permanente, il retrace le quotidien de ces familles bretonnes, plongées dans l’univers des tôles d’acier imprimées pour les conserveries. Films, maquettes animées, collections d’anciens outils et témoignages expliquent les gestes d’antan et ce savoir-faire aujourd’hui disparus. Un musée de la mémoire et de la tradition, qui rappelle la place prépondérante de la pêche aux thons et aux sardines dans la culture bretonne… L’Ecomusée se situe à 20 minutes du centre de Lorient, à moins de 10 minutes d’Hennebont et à 5 minutes de la 4 voies. Suivre la direction Inzinzac-Lochrist ou Lochrist puis Z.I des Forges. Parking voiture et camping-car en face de l’Ecomusée

@Villed’inzinzac-Lochrist