Visite de l’Écopôle Cycle du Déchet

Écopôle Cycle du Déchet 11 Rue Paul Lagarde Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 14:00:00

fin : 2025-12-24 16:00:00

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-31

Afin de sensibiliser petits et grands à la gestion des déchets et à leur cycle de vie, l’Écopôle Cycle du Déchet propose des visites chaque mercredi pendant les vacances scolaires.

L’Écopôle a été conçu pour aider le jeune public à prendre conscience de la quantité de déchets que chacun produit au quotidien et les inciter à adopter un comportement zéro déchet.

Imaginé comme une véritable maison, les visiteurs évoluent dans les différentes pièces décorées et aménagées de manière à susciter leur participation.

Au fil de leur visite, ils découvriront des ateliers interactifs et ludiques avec des jeux de manipulations. Des vidéos et des supports audio complètent ces animations. Les participants sont invités à résoudre différentes énigmes qui les amèneront à comprendre comment la famille JAGI, qui habite dans la maison Écopôle, parvient à réduire autant ses déchets.

Un animateur est présent lors des visites, il accompagne les jeunes dans leurs recherches et les aident à approfondir leurs connaissances sur le zéro déchet.

À partir de 5 ans

Inscription obligatoire via education-dechets@lehavremetro.fr .

education-dechets@lehavremetro.fr

