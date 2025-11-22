Visite de l’Écopôle Écopôle Dolus-d’Oléron

Écopôle Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-11-22 10:30:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-11-22

Vous êtes curieux de savoir ce que deviennent vos végétaux et gravats une fois apportés en déchèteries ?

Écopôle Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00

English : Visit the Ecopôle

Would you like to know what happens to your plants and rubble once they’ve been taken to the recycling centre?

German : Besuch des Ökopols

Sind Sie neugierig, was mit Ihren Pflanzen und Ihrem Bauschutt passiert, nachdem Sie sie zu den Mülldeponien gebracht haben?

Italiano :

Volete sapere che fine fanno le vostre piante e le vostre macerie una volta portate al centro di raccolta dei rifiuti?

Espanol : Visita al Ecopôle

¿Quiere saber qué ocurre con sus plantas y escombros una vez llevados al centro de recogida de residuos?

