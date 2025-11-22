Visite de l’Écopôle Écopôle Dolus-d’Oléron
Visite de l’Écopôle Écopôle Dolus-d’Oléron samedi 22 novembre 2025.
Visite de l’Écopôle
Écopôle Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:30:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Vous êtes curieux de savoir ce que deviennent vos végétaux et gravats une fois apportés en déchèteries ?
.
Écopôle Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00
English : Visit the Ecopôle
Would you like to know what happens to your plants and rubble once they’ve been taken to the recycling centre?
German : Besuch des Ökopols
Sind Sie neugierig, was mit Ihren Pflanzen und Ihrem Bauschutt passiert, nachdem Sie sie zu den Mülldeponien gebracht haben?
Italiano :
Volete sapere che fine fanno le vostre piante e le vostre macerie una volta portate al centro di raccolta dei rifiuti?
Espanol : Visita al Ecopôle
¿Quiere saber qué ocurre con sus plantas y escombros una vez llevados al centro de recogida de residuos?
L’événement Visite de l’Écopôle Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes