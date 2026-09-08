Visite de l’Écopôle Écopôle Dolus-d’Oléron

Informations pratiques

Dolus-d’Oléron

Visite de l’Écopôle

Écopôle Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:30:00

fin : 2026-11-28 12:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Venez découvrir le fonctionnement de l’Ecopôle de l’île d’Oléron, plateforme de compostage de végétaux, de valorisation du bois et de gravats, mais aussi déchèterie professionnelle et matériauthèque.

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Écopôle Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00

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English : Tour of the Ecopole

Come and find out how the Ecopôle de l’île d’Oléron works: a platform for composting plants, recycling wood and rubble, as well as a professional waste disposal center and materials library.

L’événement Visite de l’Écopôle Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes