Visite de l’Écopôle Écopôle Dolus-d’Oléron
samedi 28 novembre 2026 · Écopôle · Dolus-d'Oléron
Informations pratiques
Dolus-d’Oléron
Visite de l’Écopôle
Écopôle Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:30:00
fin : 2026-11-28 12:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Venez découvrir le fonctionnement de l’Ecopôle de l’île d’Oléron, plateforme de compostage de végétaux, de valorisation du bois et de gravats, mais aussi déchèterie professionnelle et matériauthèque.
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Écopôle Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00
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English : Tour of the Ecopole
Come and find out how the Ecopôle de l’île d’Oléron works: a platform for composting plants, recycling wood and rubble, as well as a professional waste disposal center and materials library.
L’événement Visite de l’Écopôle Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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