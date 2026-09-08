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AGENDA · Dolus-d'Oléron

Visite de l’Écopôle Écopôle Dolus-d’Oléron

samedi 28 novembre 2026 · Écopôle · Dolus-d'Oléron

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Écopôle
Adresse
Route de l'Écuissière
Ville
17550 Dolus-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Dolus-d’Oléron

Visite de l’Écopôle

Écopôle Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:30:00
fin : 2026-11-28 12:00:00

Date(s) :
2026-11-28

Venez découvrir le fonctionnement de l’Ecopôle de l’île d’Oléron, plateforme de compostage de végétaux, de valorisation du bois et de gravats, mais aussi déchèterie professionnelle et matériauthèque.
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Écopôle Route de l’Écuissière Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 71 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour of the Ecopole

Come and find out how the Ecopôle de l’île d’Oléron works: a platform for composting plants, recycling wood and rubble, as well as a professional waste disposal center and materials library.

L’événement Visite de l’Écopôle Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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