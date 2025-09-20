Visite de lecture architecturale du bâti ancien rue de la Chaîne à Blois Maisons paysannes de Loir-et-Cher Cour-sur-Loire

Sur réservation (mail ou téléphone), Rendez-vous : Place du Colonel Henri Rol-Tanguy, Jauge de 30 personnes par visite

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Lecture architecturale du bâti ancien par Aude Benoist, historienne du patrimoine architectural, Pauline Leblanc, architecte du patrimoine et Kévin Denis, délégué des Maisons Paysannes de France.

Maisons paysannes de Loir-et-Cher 4 rue du Port, 41500 Cour-sur-Loire Cour-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire https://centre.maisons-paysannes.org/dpt/loir-et-cher/ [{« type »: « email », « value »: « loir-et-cher@maisons-paysannes.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 26 27 55 09 »}]

© MPF 41, Dominique DULAC – Avaray