Visite de l’église abritant les tableaux classés de Ludovic Duperron, Eglise Saint-Epvre, Sailly-Achâtel

Informations pratiques

Visite de l’église abritant les tableaux classés de Ludovic Duperron 19 et 20 septembre Eglise Saint-Epvre Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de l’église avec découverte des « joyaux » protégés par cet édifice.

Cette église du XVIIIᵉ siècle abrite treize tableaux de Ludovic Duperron, classés aux Monuments historiques, illustrant la vie du Christ et la Vierge. Elle dévoile également des boiseries finement ornées de lithographies, un plafond peint remarquable, et un maître-autel en bois doré, considéré comme une pièce unique en France.

Un mécanisme d’horloge en fer forgé datant de 1789 vous sera présenté, ainsi qu’une cloche datée de 1541 dont vous pourrez voir les photos.

Eglise Saint-Epvre 63 rue des deux villes 57420 Sailly-Achâtel Sailly-Achâtel 57420 Moselle Grand Est

Visite commentée de l’église avec découverte des « joyaux » protégés par cet édifice.

© La Lorraine se dévoile