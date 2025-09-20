Visite de l’église abritant les tableaux classés de Ludovic Duperron Église Saint-Epvre Sailly-Achâtel

Visite de l’église abritant les tableaux classés de Ludovic Duperron 20 et 21 septembre Église Saint-Epvre Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée de l’église avec découverte des « joyaux » protégés par cet édifice.

Cette église du XVIIIᵉ siècle abrite treize tableaux de Ludovic Duperron, classés aux Monuments historiques, illustrant la vie du Christ et la Vierge. Elle dévoile également des boiseries finement ornées de lithographies, un plafond peint remarquable, et un maître-autel en bois doré, considéré comme une pièce unique en France.

Un mécanisme d’horloge en fer forgé datant de 1789 vous sera présenté, ainsi qu’une cloche datée de 1541.

Église Saint-Epvre 63 rue des Deux Villes, 57420 Sailly-Achâtel Sailly-Achâtel 57420 Moselle Grand Est 03 87 57 78 85 http://saillyachatel.chez-alice.fr/SauvegardeEglise.html;https://mairie-de-sailly-achatel.fr/curiosites-et-monuments/ Édifice religieux remarquable de Sailly-Achâtel datant de 1731, situé au cœur du village, cette église renferme, sous un extérieur d’apparence simple, de multiples joyaux.

Treize tableaux sont présents dans son chœur : l’église doit ces œuvres à M. Ludovic Duperron (XVIIIe siècle). Ils ont pour thème l’histoire et la glorification de la Vierge, la vie, la Passion et la Résurrection du Christ. Ces tableaux ont été classés aux Monuments historiques en 1993.

L’édifice accueille également des boiseries éclatantes, traitées dans l’esprit du XVIIIe siècle et incrustées de lithographies illustrant le chemin de croix, qui ornent les murs. Une splendide peinture sur toile orne le plafond de l’église. Le maître-autel du XVIIIe siècle, en bois sculpté et doré, serait une pièce unique en France. Parking de l’église à proximité. Parking de la Grande communale à 100 m.

© La Lorraine se dévoile