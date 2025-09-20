Visite de l’Église américaine de Paris American church in Paris – Église américaine de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

L’église américaine vous accueille pour des visites guidées.

Venez voir nos deux vitraux Tiffany, classés monuments historiques, et les vitraux du Charles J. Connick, éminent peintre, muraliste et designer américain, surtout connu pour son travail sur les vitraux dans le style néo-gothique.

Cette église néogothique a été construite en 1926 sur le Quai d’Orsay par l’architecte Carrol Greenough. Le sanctuaire a été consacré en 1931.

American church in Paris – Église américaine de Paris 65 quai d'Orsay 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France Première église américaine fondée en dehors du territoire des États-Unis, construite en 1931. Aujourd'hui, l'église a une congrégation internationale, avec plus de 40 nationalités différentes et 30 confessions représentées.

Visite commentée

American Church in Paris