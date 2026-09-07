Visite de l’église Charles-de-Blois, Eglise Charles-de-Blois, Auray

Informations pratiques

Visite de l’église Charles-de-Blois 19 et 20 septembre Eglise Charles-de-Blois Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

D’inspiration médiévale mais employant les dernières techniques de construction, cette église de style Art déco est commencée entre les deux guerres mondiales sous l’impulsion de Léon Chevassu.

Elle tire son nom d’un prétendant au duché de Bretagne tué en 1364 lors d’une bataille qui s’est déroulé à Auray, au nord de la voie ferrée.

Eglise Charles-de-Blois place Léon Chevassu, 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://www.baiedequiberon.bzh/a-voir-a-faire/culture-et-patrimoine/chapelles-et-eglises/eglise-charles-de-blois

Journées Européennes du Patrimoine

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