Visite de l’église Charles-de-Blois, Eglise Charles-de-Blois, Auray
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Charles-de-Blois · Auray
Informations pratiques
Visite de l’église Charles-de-Blois 19 et 20 septembre Eglise Charles-de-Blois Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
D’inspiration médiévale mais employant les dernières techniques de construction, cette église de style Art déco est commencée entre les deux guerres mondiales sous l’impulsion de Léon Chevassu.
Elle tire son nom d’un prétendant au duché de Bretagne tué en 1364 lors d’une bataille qui s’est déroulé à Auray, au nord de la voie ferrée.
Eglise Charles-de-Blois place Léon Chevassu, 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://www.baiedequiberon.bzh/a-voir-a-faire/culture-et-patrimoine/chapelles-et-eglises/eglise-charles-de-blois
Journées Européennes du Patrimoine
© Ville d’Auray
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