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AGENDA · Payré sur Vendée

Visite de l’église + concert, Eglise Saint Hilaire, Payré sur Vendée

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Hilaire · Payré sur Vendée

Visite de l’église + concert, Eglise Saint Hilaire, Payré sur Vendée

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint Hilaire
Adresse
Foussais
Ville
85240 Payré sur Vendée
Département
Vendée

Visite de l’église + concert 19 et 20 septembre Eglise Saint Hilaire Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de l’église St Hilaire
Initialement construite au XIe, l’église date, dans sa partie principale, du XVe. Son portail roman encadré de deux baies aveugles est remarquable.
*
Samedi 19 – 20h30 : concert de trompes de chasse et cors d’harmonie par le Rallye Niortais et de la Sorinière (entrée 10 €, gratuit pour les mineurs).

Eglise Saint Hilaire Foussais Payré sur Vendée 85240 Vendée Pays de la Loire Eglise Saint Hilaire
Visite commentée de l’église St Hilaire

©JeanPhilippeBerlose

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