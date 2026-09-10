Visite de l’église + concert, Eglise Saint Hilaire, Payré sur Vendée
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Hilaire · Payré sur Vendée
Informations pratiques
Visite de l’église + concert 19 et 20 septembre Eglise Saint Hilaire Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée de l’église St Hilaire
Initialement construite au XIe, l’église date, dans sa partie principale, du XVe. Son portail roman encadré de deux baies aveugles est remarquable.
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Samedi 19 – 20h30 : concert de trompes de chasse et cors d’harmonie par le Rallye Niortais et de la Sorinière (entrée 10 €, gratuit pour les mineurs).
Eglise Saint Hilaire Foussais Payré sur Vendée 85240 Vendée Pays de la Loire Eglise Saint Hilaire
Visite commentée de l’église St Hilaire
©JeanPhilippeBerlose