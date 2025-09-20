Visite de l’église d’Aisy-sous-Thil Église d’Aisy-sous-Thil Aisy-sous-Thil

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement l’église d’Aisy-sous-Thil, bâtie au XIIe siècle dans le style gothique. Vous découvrirez les fenêtres ogivales du chœur, les chapiteaux de la nef et les médaillons extérieurs. L’église fut par la suite modifiée aux XIXe et XXe siècles.

Église d’Aisy-sous-Thil Rue de l’Église, 21390 Aisy-sous-Thil Aisy-sous-Thil 21390 Les Forges Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 44 19

© Patrimoine du Morvan