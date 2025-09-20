Visite de l’église de Bagneux Église Saint-Pierre Loretz-d’Argenton

Visite de l’église de Bagneux 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre Deux-Sèvres

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’église Saint-Pierre

L’église Saint-Pierre ouvre ses portes exceptionnellement pour une visite libre.

Une occasion rare de découvrir cet édifice et son histoire.

L'église Saint-Pierre avait comme présentateur le chapitre Saint-Pierre de Thouars. Cette église du XVe siècle, avec son clocher mur présente un certain intérêt archéologique, dont quelques traces sur la façade du primitif.

Autrefois ce clocher supportait deux cloches « Angélique » et « Dorothée ».

Dans ses deux chapelles, celle de Notre-Dame et de saint Clair, une messe jadis était dite chaque vendredi.

Dans l’église, il existe deux pierres tombales anciennes datant du XVIIIe siècle.

