Visite de l’église de Bois-Héroult pour les Journées du Patrimoine

Bois-Héroult Seine-Maritime

Samedi 2025-09-20 10:00:00

2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

La commune de Bois-Héroult organise une exposition sur les travaux de restauration du clos-couvert de l’église de Bois-Héroult dans le cadre des journées européennes du patrimoine.

La construction de l’église Notre-Dame de la Nativité, telle qu’on la connait aujourd’hui, date du XV ème siècle, et a été remaniée aux XVI, XVIII et XIX ème siècles.

Elle est inscrite au titre des Monuments Historiques par arrêté du 6 février 1969.

Le Parc du château, l’église et son cimetière sont protégés au titre des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), par décret du 14 mars 2014.

Le programme des travaux de restauration détaillé ci-après a été défini suite à un diagnostic architectural de l’édifice, réalisé en février 2022.

Ces travaux seront engagés courant 2026.

Ils prévoient

– A l’extérieur de l’église

La reprise à neuf de la couverture en ardoise de la nef, et de la couverture en tuile plate de la chapelle Sainte Bénigne abritant les fonts baptismaux, après restauration de leurs charpentes.

Le remplacement des ouvrages de collecte d’eau pluviale en zinc, par des éléments en cuivre, pour supprimer les effets d’électrolyse.

La restauration de toutes les maçonneries extérieures dégradées, en briques, moellons de silex ou pierres de taille, ainsi que la dépose / repose , le nettoyage et la restauration complète ou partielle des vitraux.

– A l’intérieur de l’église

La dépose de la voute en plâtre sur lattis bois de la nef, nécessaire à la restauration de la charpente, et sa reprise en plâtre neuf sur lattis en acier galvanisé.

Ces travaux permettront

– D’assurer le clos-couvert de la nef et de la chapelle des fonts baptismaux.

– De corriger durablement les défauts du réseau de collecte des eaux pluviales.

– D’enrayer les défauts ponctuels d’étanchéité des maçonneries extérieures et des vitraux. .

Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie

