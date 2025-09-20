Visite de l’église de Bourg Église de Bourg Soulaire-et-Bourg

Visite de l’église de Bourg Église de Bourg Soulaire-et-Bourg samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église de Bourg 20 et 21 septembre Église de Bourg Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Ouverture uniquement pour ce week end

Église de Bourg D107, rte d’Écuillé, 49460 Soulaire et Bourg Soulaire-et-Bourg 49460 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0695407827 https://saintjean23.diocese49.org L’église Saint Martin de Bourg est entourée de son cimetière. Cette église construite en 1491, par Jean Bourré, ministre du roi Louis XI et bâtisseur du château du Plessis Bourré. Parking place de Bourg

Ouverture uniquement pour ce week end

Aline LERICHE