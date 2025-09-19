Visite de l’église de Bréhan Église Notre-Dame de Bréhan Bréhan

gratuit

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’église Notre-Dame de Bréhan ouvre ses portes au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. A la fin du 19e siècle, elle a remplacé l’ancien édifice qui tombait en ruine. Le style néo-gothique choisi par l’architecte M. Maignan, lui donne un aspect élancé et lumineux que l’on retrouve chez d’autres églises du diocèse du même auteur. A l’intérieur, la chapelle située dans le bras nord du transept est dédiée à saint Louis, comme dans l’église précédante, tandis que celle située dans le bras sud est dédiée à sainte Anne.

Église Notre-Dame de Bréhan 56580 Bréhan Bréhan 56580 Morbihan Bretagne 02 97 38 81 31 https://www.brehan.fr/ornaments/patrimoine/87-les-edifices Édifiée à la fin du 19e siècle, elle a remplacé le précédent édifice qui menaçait ruine. Le style néo-gothique choisi par l’architecte M. Maignan, est également celui qu’il a appliqué sur d’autres églises du diocèse dont il est l’auteur. Il donne ainsi à l’édifice un aspect très élancé et lumineux. À l’intérieur, la chapelle située dans le bras nord du transept est dédiée à saint Louis, comme dans l’église précédente, tandis que celle située dans le bras sud du transept est dédiée à sainte Anne.

PAH des Rohan