Visite de l’église de Bussy-la-Pesle Église de Bussy-la-Pesle Bussy-la-Pesle

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’église Notre-Dame et Saint-Blaise de Bussy-La-Pesle, rebâtie vers 1750 par Marie de la Toison. Vous découvrirez sa belle statuaire, sa croix du XIXe siècle dans l’enclos de l’église et sa croix du XVIe siècle dans l’enclos du cimetière.

Église de Bussy-la-Pesle Rue de l’Église, 21540 Bussy-la-Pesle Bussy-la-Pesle 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 58 45 86 21 L’église Notre-Dame et Saint-Blaise, rebâtie vers 1750, possède une belle statuaire.

© Pascal Lagneau Photographe