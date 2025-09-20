Visite de l’église de Cabanac Église de Cabanac Cabanac-et-Villagrains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre de l’église et concours photo

Profitez d’une visite libre de l’église pour (re)découvrir ce lieu de culte, témoin de l’histoire et de l’architecture religieuse locale.

Participez également au concours photo organisé autour des églises de la paroisse : l’occasion de poser un regard artistique sur ce patrimoine et de le valoriser à travers l’objectif.

Église de Cabanac Place Saint-Martin, 33650 Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine église du XI et XIIeme siècle , St Martin a été complètement abandonnée pendant la révolution et faute d’entretien a du être complètement reconstruite entre 1865b et 1868 parking près de l’église

© Alain Boisnier