Visite de l’église de Castres-Gironde Église de Castres-Gironde Castres-Gironde

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Entre patrimoine, musique et photographie

Visite libre de l’église : poussez les portes de ce lieu chargé d’histoire et découvrez librement son architecture, son atmosphère et son patrimoine.

Concours photo : participez au concours autour des églises de la paroisse des Graves. Une belle occasion de poser un regard créatif sur ces édifices emblématiques du territoire !

Concert du JOSEM

Gratuit, de 17h45 à 20h

Laissez-vous emporter par l’énergie communicative de ces jeunes musiciens, dans un programme festif et accessible à tous.

Église de Castres-Gironde 13 rue du Général Leclerc, 33140 Castres-Gironde Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine parkin à proximité

© Paroisse des Graves