Visite de l’église de Granéjouls Église de Granéjouls Cahuzac-sur-Vère

Visite de l’église de Granéjouls Samedi 20 septembre, 14h00 Église de Granéjouls Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

L’église de Granéjouls vous ouvre ses portes pour une découverte complète de son riche patrimoine.

Au cours de la visite, admirez ses tableaux, fresques et médaillons, qui témoignent de la vitalité artistique et spirituelle des siècles passés. L’édifice conserve également de vieux tombeaux qui rappellent son rôle essentiel dans l’histoire locale.

Mêlant éléments romans et gothiques, l’église révèle toute la richesse de son architecture, entre sobriété médiévale et élévation gothique.

Une visite incontournable pour les amateurs d’art sacré et d’histoire religieuse.

Église de Granéjouls Granéjouls, 81140 Cahuzac-sur-Vère Cahuzac-sur-Vère 81140 Tarn Occitanie http://www.cahuzac-sur-vere.fr Cette église romane et gothique, des XIVe et XVe siècles, présente un décor très complet, composé de tableaux, fresques et médaillons. Elle renferme aussi des tombeaux anciens et a récemment été l’objet d’une réparation.

Journées européennes du patrimoine 2025