Visite de l’église, de la crypte, et du Bourg Place de l’église, Beauzac Beauzac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite de l’église, de la crypte, du bourg et château (aujourd’hui école St Joseph) par l’association des Amis du Vieux Beauzac.

Place de l’église, Beauzac Place de l’église, 43590 Beauzac Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.gorgesdelaloire.fr/

© Luc OLivier