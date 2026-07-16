Visite de l’église de la Natavité-de-la-Sainte-Vierge, Église, Vallées en Champagne

Informations pratiques

Visite de l’église de la Natavité-de-la-Sainte-Vierge 19 et 20 septembre Église Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de l’église de la Natavité-de-la-Sainte-Vierge

L’église fut classée au titre des monuments historiques en 1920. Les carreaux vernissés sont du XVe siècle. Plusieurs vitrines sont apposées dans la nef.

Église 5 Pl. de l’Église, 02330 Vallées en Champagne, France Vallées en Champagne 02330 La Chapelle-Monthodon Aisne Hauts-de-France Église composée d’une nef sans bas-côtés, d’un transept à deux travées inégales et d’un choeur, le tout du XIIIe siècle. Le clocher, de la même époque, est bâti sur la croisée du transept. D’importants restes d’un carrelage ancien subsistent en différentes parties de la nef. Ces carreaux en terre émaillée, qui datent de la fin du XVe siècle, présentent une grande variété de dessins (figures et ornements).

Visite de l’église de la Natavité-de-la-Sainte-Vierge

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