Visite de l’église de la Trinité, Angers Église de la Trinité Angers

Visite de l’église de la Trinité, Angers Église de la Trinité Angers samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église de la Trinité, Angers 20 et 21 septembre Église de la Trinité Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Samedi et dimanche, visite libre de l’église et de la crypte, toutes les deux du 12e siècle.

– Samedi à 14h30, « visite guidée assise » : les visiteurs s’installent et suivent la description qui leur est proposée.

– Samedi à 16h, présentation de l’orgue par l’organiste titulaire, audition. Deux groupes pourront monter à la tribune. Fin des visites à 17h30.

– Dimanche à 15h et 17h, « visite guidée assise » : les visiteurs s’installentet suivant la description qui leur est proposée.

Église de la Trinité Place de la Laiterie, Angers, 49100 Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire Église du XIIè siècle.

Samedi et dimanche, visite libre de l’église et de la crypte, toutes les deux du 12e siècle.