Visite de l’église de l’Assomption avec intermède musical, Église de l’Assomption, Chariez 70000, Chariez

Informations pratiques

Visite de l’église de l’Assomption avec intermède musical Dimanche 20 septembre, 11h00 Église de l’Assomption, Chariez 70000 Haute-Saône

Participation à la discrétion de chacun pour le travail des musiciens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, l’église de l’Assomption est un pur modèle de l’architecture religieuse du XVIIIe siècle en Franche-Comté. Elle est le fruit d’une histoire mouvementée, une controverse entre les religieux et les habitants du village. Venez découvrir son histoire ainsi que ses magnifiques pièces. Au cours de deux visites guidées, vous aurez également la chance d’entendre les talentueux 2 x 2 Voix.

Avis aux curieux et aux amateurs de musique sacrée de l’époque de la Renaissance !

Au programme :

dimanche 20 septembre à 11h et 14h : visites guidées par une ambassadrice du patrimoine avec intermède musical.

Pour découvrir 2X2voix…https://www.youtube.com/@2x2Voix

Église de l’Assomption, Chariez 70000 rue de l’église 70000 Chariez Chariez 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Quatuor vocal u00e0 Besanu00e7on. Polyphonies Renaissance, classique et harmonies contemporaines. Entre hu00e9ritage vocal et ru00e9sonances d’aujourd’hui. », « html »: «

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Inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, l’église de l’Assomption est un pur modèle de l’architecture religieuse du XVIIIè siècle en Franche-Comté. Elle est le fruit d’une – …

©Anaïs Legrand