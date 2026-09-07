Visite de l’église de Louville-La-Chenard, Eglise Saint-Chéron, Louville-la-Chenard

Informations pratiques

Visite de l’église de Louville-La-Chenard 19 et 20 septembre Eglise Saint-Chéron Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’église de Louville-la-Chenard en visite libre ou commentée.

Eglise Saint-Chéron Louville-la-Chenard Louville-la-Chenard 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0656848769 Louville-la-Chenard doit son nom à la famille Chenard, dont le premier membre connu, Goslin Chenard, était seigneur de Louville (Léovilla) au début du XIIe siècle. L’église dédiée à Saint-Chéron, située au centre du bourg, était entre le château et la ferme de Louville, entourée de son cimetière jusqu’en 1898. Cet édifice est incendié en 1618 en grande partie et reconstruit par la suite. L’église est reconnaissable à son clocher, qui se présente comme une tour carrée surmontée d’une flèche octogonale et flanquée symétriquement sur deux côtés d’une tourelle d’escalier. Une balustrade couronne la tour carrée. Parking, accessibilité PMR

Venez découvrir l’église de Louville-la-Chenard en visite libre ou commentée.

©Manon HAMEZ