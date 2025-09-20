Visite de l’église de Mairé et circuit du petit patrimoine du bourg Église Saint-Sylvain Mairé

Visite de l’église de Mairé et circuit du petit patrimoine du bourg Église Saint-Sylvain Mairé samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’église de Mairé et circuit du petit patrimoine du bourg 20 et 21 septembre Église Saint-Sylvain Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’église de Mairé et du circuit patrimoine (dépliant à disposition et panneaux illustrés du petit patrimoine le long du parcours).

Église Saint-Sylvain 4 place de l’église, 86270 Mairé Mairé 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine L’église est du XIIe siècle, mais a été remaniée au cours des âges, au XVe et surtout au XIXe siècle, car elle était en mauvais état après la Révolution. Le curé célébrait alors dans la ferme de Chezeaux. Elle a été agrandie à la fin de ce siècle. On trouve encore sous l’autel les fondations de l’abside romane.

Visite libre de l’église de Mairé et du circuit patrimoine (dépliant à disposition et panneaux illustrés du petit patrimoine le long du parcours).