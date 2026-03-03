Visite de l’église de Maraye-en-Othe et ses restaurations Maraye-en-Othe
Visite de l’église de Maraye-en-Othe et ses restaurations Maraye-en-Othe samedi 4 avril 2026.
Visite de l’église de Maraye-en-Othe et ses restaurations
Église Saint-Jacques-le-Majeur Maraye-en-Othe Aube
Tarif : – – Eur
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Samedi 4 avril MARAYE-EN-OTHE Visite de l’église de Maraye-en-Othe et ses restaurations. A 15h.
Visite commentée de l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Maraye-en-Othe, dernière église datant de l’Ancien Régime. Édifiée à la fin du XVIIIème siècle dans un style néo-classique reconnaissable grâce à ses colonnes et chapiteaux ioniques entre autres, elle s’inspire de l’église Saint-Philippe-du-Roule à Paris, pour son style, mais surtout pour son orientation. En effet, ses deux églises ont la particularité d’avoir un parvis à l’est et non à l’ouest. Depuis 2023, la commune a engagé des travaux de restauration avec le soutien de la fondation du patrimoine et sa collecte afin de sauver ce patrimoine.
Organisé par l’Office de Tourisme Othe-Armance.
Tarifs 5 €
Pour toutes les visites et animations, inscription obligatoire au +33 (0)3 25 70 04 45 ou +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com et sur https://tourisme-chaource-othe-armance.com/2026/03/03/les-animations-de-printemps-de-loffice-de-tourisme/ 5 .
Église Saint-Jacques-le-Majeur Maraye-en-Othe 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite de l’église de Maraye-en-Othe et ses restaurations Maraye-en-Othe a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
À voir aussi à Maraye-en-Othe (Aube)
- Atelier Peinture + Land art (créations à base de matériaux végétaux) Maraye-en-Othe 14 avril 2026
- Atelier Pastel sec + Land art (créations à base de matériaux végétaux) Maraye-en-Othe 18 avril 2026
- Atelier “La vie sous les feuillages” avec la plasticienne Apolline Pliez Maraye-en-Othe 22 avril 2026
- Atelier Peinture + Land art (créations à base de matériaux végétaux) Maraye-en-Othe 23 avril 2026
- Atelier Peinture + Land art (créations à base de matériaux végétaux) Maraye-en-Othe 29 avril 2026