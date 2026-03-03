Visite de l’église de Maraye-en-Othe et ses restaurations

Église Saint-Jacques-le-Majeur Maraye-en-Othe Aube

Tarif : – – Eur

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Samedi 4 avril MARAYE-EN-OTHE Visite de l’église de Maraye-en-Othe et ses restaurations. A 15h.

Visite commentée de l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Maraye-en-Othe, dernière église datant de l’Ancien Régime. Édifiée à la fin du XVIIIème siècle dans un style néo-classique reconnaissable grâce à ses colonnes et chapiteaux ioniques entre autres, elle s’inspire de l’église Saint-Philippe-du-Roule à Paris, pour son style, mais surtout pour son orientation. En effet, ses deux églises ont la particularité d’avoir un parvis à l’est et non à l’ouest. Depuis 2023, la commune a engagé des travaux de restauration avec le soutien de la fondation du patrimoine et sa collecte afin de sauver ce patrimoine.

Organisé par l’Office de Tourisme Othe-Armance.

Tarifs 5 €

Pour toutes les visites et animations, inscription obligatoire au +33 (0)3 25 70 04 45 ou +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com et sur https://tourisme-chaource-othe-armance.com/2026/03/03/les-animations-de-printemps-de-loffice-de-tourisme/ 5 .

Église Saint-Jacques-le-Majeur Maraye-en-Othe 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com

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English :

L’événement Visite de l’église de Maraye-en-Othe et ses restaurations Maraye-en-Othe a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance