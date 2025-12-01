visite de l’église de Marthon rue du stade Marthon
rue du stade église de Marthon Marthon Charente
Début : 2025-12-13 14:45:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Visite de l’église de Marthon , après les restaurations.
rue du stade église de Marthon Marthon 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 18 08 dvastel@universite-pays.org
English :
Visit the restored church of Marthon.
German :
Besichtigung der Kirche von Marthon , nach der Restaurierung.
Italiano :
Visita alla chiesa di Marthon dopo i lavori di restauro.
Espanol :
Visita a la iglesia de Marthon tras las obras de restauración.
