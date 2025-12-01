visite de l’église de Marthon rue du stade Marthon

visite de l’église de Marthon

rue du stade église de Marthon Marthon Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:45:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Visite de l’église de Marthon , après les restaurations.

rue du stade église de Marthon Marthon 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 18 08 dvastel@universite-pays.org

English :

Visit the restored church of Marthon.

German :

Besichtigung der Kirche von Marthon , nach der Restaurierung.

Italiano :

Visita alla chiesa di Marthon dopo i lavori di restauro.

Espanol :

Visita a la iglesia de Marthon tras las obras de restauración.

L’événement visite de l’église de Marthon Marthon a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord