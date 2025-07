VISITE DE L’ÉGLISE DE MAUZAC LE DIMANCHE Mauzac

VISITE DE L'ÉGLISE DE MAUZAC LE DIMANCHE
dimanche 13 juillet 2025.

Mauzac Haute-Garonne

Début : 2025-07-13 11:00:00

fin : 2025-08-10 11:30:00

2025-07-13 2025-07-20 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

Si le cœur vous dit ! Visite de l’église tous les dimanches

L’association du patrimoine Mauzacais vous donne rendez-vous pour la visite de l’église. Le carillonneur y sonnera les cloches à cette occasion. En famille ou entre amis venez découvrir le patrimoine de Mauzac. .

VISITE DE L’ÉGLISE DE MAUZAC LE DIMANCHE Mauzac 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 30 46 accueil@mairie-mauzac.fr

If you feel like it! Visit the church every Sunday

Wenn das Herz Ihnen sagt! Besichtigung der Kirche jeden Sonntag

Se ne avete voglia! Visitare la chiesa ogni domenica

Si te apetece Visita la iglesia todos los domingos

