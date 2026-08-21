Visite de l’église de Maynal, Église, Maynal

Informations pratiques

Visite de l’église de Maynal 19 et 20 septembre Église Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez cette église où reposent les reliques de Saint-Cloud est mentionnée dès 1049 dans une bulle du pape. Construite au XVIème siècle, elle abrite des pierres tombales du XVIème et XVIIème siècles et des stalles sculptées du XIVème siècle. Son clocher, à l’origine tour défensive, compte parmi les grands clochers jurassiens.

Église Maynal, 39190 Maynal, France Maynal 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté Église citée dès 1049, semble avoir été reconstruite au XVIe siècle (date 1574 sur la tour du clocher-porche). Église complétée par deux chapelles latérales. Travaux d’agrandissement de 1828 à 1838.

Cette église où reposent les reliques de Saint-Cloud est mentionnée dès 1049 dans une bulle du pape. Construite au XVIème siècle, elle abrite des pierres tombales du XVIème et XVIIème siècles et des …

©Nicolas Gascard