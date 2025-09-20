Visite de l’église de Maynal Maynal

Eglise Maynal Jura

Entourée par les vignobles , située sur les hauteurs d’ un joli village viticole, découvrez l’église, son mobilier, ses pierres tombales et son clocher fortifié.

visite livre ouverture le samedi et dimanche de 9h à 18h .

Eglise Maynal 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 mairie.maynal@wanadoo.fr

