Visite de l’église de Maynal Maynal

Eglise Maynal Jura
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Entourée par les vignobles , située sur les hauteurs d’ un joli village viticole, découvrez l’église, son mobilier, ses pierres tombales et son clocher fortifié.
visite livre ouverture le samedi et dimanche de 9h à 18h .
Eglise Maynal 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 mairie.maynal@wanadoo.fr
