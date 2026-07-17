Visite de l’église de Mignières et visite virtuelle de la chapelle, Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais, Mignières

Informations pratiques

Visite de l’église de Mignières et visite virtuelle de la chapelle Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais Eure-et-Loir

Gratuit , ouvert à toutes et à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite de l’église de Mignières libre ou commentée, visite virtuelle de la chapelle, livret de chasse aux trésors de l’église pour les enfants, quiz pour les adolescents, escape game dans les rues de Mignières, exposition de photos de Mignières autrefois, ouverture aux scolaires le vendredi.

Eglise Saint-Gervais-Saint-Protais 2 rue de la Chapelle 28630 Mignières Mignières 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 37 49 02 54 Chapelle des Trois Marie classée du XII siècle en visite virtuelle et visite libre ou commentée de l’église récente de 1903. Parking à proximité

Visite de l’église de Mignières libre ou commentée, visite virtuelle de la chapelle, livret de chasse aux trésors de l’église pour les enfants.

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