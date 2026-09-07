AGENDA · Pont-de-Barret
Visite de l’église de Pont-de-Barret, Église, Pont-de-Barret
samedi 19 septembre 2026 · Église · Pont-de-Barret
Informations pratiques
Visite de l’église de Pont-de-Barret 19 et 20 septembre Église Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’église Notre Dame la Brune et présentation de l’association Pont-de-Barret Patrimoine
Église 685 Route de Salettes 26160 Pont-de-Barret Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Visite libre de l’église Notre Dame la Brune et présentation de l’association Pont-de-Barret Patrimoine
©annedidiot
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