Visite de l’église de Pont-de-Barret, Église, Pont-de-Barret

Informations pratiques

Visite de l’église de Pont-de-Barret 19 et 20 septembre Église Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Notre Dame la Brune et présentation de l’association Pont-de-Barret Patrimoine

Église 685 Route de Salettes 26160 Pont-de-Barret Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre de l’église Notre Dame la Brune et présentation de l’association Pont-de-Barret Patrimoine

©annedidiot