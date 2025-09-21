Visite de l’église de Port-Saint-Père Port-Saint-Père

Visite de l’église de Port-Saint-Père

13 rue de Pornic Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la paroisse Sainte-Anne-Françoise-en-Retz vous propose la découverte de ses églises, de son patrimoine…

Rendez-vous à l’église de Port-Saint-Père pour découvrir son architecture typiquement locale…

Le saviez-vous ?

Cette église, de style néo-gothique, a été bâtie selon les plans de l’architecte Joseph-Fleury Chenantais (1809-1868) de 1865. Celui-ci a notamment participé à la réalisation du palais Dobrée. La première pierre fut posée le 28 juin 1865. Celle-ci est construite grâce à une souscription locale et à des dons. Elle comprend trois nefs, et possède des vitraux dans le choeur et sur les côtés.

13 rue de Pornic Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 50 13 contact@port-saint-pere.fr

English :

As part of the European Heritage Days, the parish of Sainte-Anne-Françoise-en-Retz invites you to discover its churches, its heritage…

Visit the church of Port-Saint-Père to discover its typically local architecture…

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen die Pfarrei Sainte-Anne-Françoise-en-Retz die Möglichkeit, ihre Kirchen zu entdecken,…

Treffen Sie sich an der Kirche von Port-Saint-Père, um ihre lokaltypische Architektur zu entdecken…

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, la parrocchia di Sainte-Anne-Françoise-en-Retz vi invita a scoprire le sue chiese, il suo patrimonio…

Visitate la chiesa di Port-Saint-Père e scoprite la sua architettura tipicamente locale…

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la parroquia de Sainte-Anne-Françoise-en-Retz le invita a descubrir sus iglesias, su patrimonio…

Visite la iglesia de Port-Saint-Père y descubra su arquitectura típicamente local…

