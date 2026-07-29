Visite de l’église de Port-Saint-Père Port-Saint-Père
samedi 19 septembre 2026 · Port-Saint-Père
Informations pratiques
Port-Saint-Père
Visite de l’église de Port-Saint-Père
13 rue de Pornic Port-Saint-Père Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la paroisse Sainte-Anne-Françoise-en-Retz vous propose la découverte de ses églises, de son patrimoine…
Rendez-vous à l’église de Port-Saint-Père pour découvrir son architecture typiquement locale…
Le saviez-vous ?
Cette église, de style néo-gothique, a été bâtie selon les plans de l’architecte Joseph-Fleury Chenantais (1809-1868) de 1865. Celui-ci a notamment participé à la réalisation du palais Dobrée. La première pierre fut posée le 28 juin 1865. Celle-ci est construite grâce à une souscription locale et à des dons. Elle comprend trois nefs, et possède des vitraux dans le choeur et sur les côtés.
Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.
Retrouvrez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père .
13 rue de Pornic Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 50 13 contact@port-saint-pere.fr
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English :
As part of the European Heritage Days, the parish of Sainte-Anne-Françoise-en-Retz invites you to discover its churches, its heritage…
Visit the church of Port-Saint-Père to discover its typically local architecture…
L’événement Visite de l’église de Port-Saint-Père Port-Saint-Père a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic
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